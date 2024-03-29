Жителям Сыктывкара запретили гулять и кататься по льду

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С 1 апреля в Сыктывкаре будет ограничен выход и выезд населения на лед на водных объектах.

Глава сыктывкарской администрации Владимир Голдин подписал постановление о введении ограничений касательно выхода и выезда населения на лед на водных объектах.