Жителям Сыктывкара запретили гулять и кататься по льду
- 19:15 29 марта
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- Олег Помидоров
С 1 апреля в Сыктывкаре будет ограничен выход и выезд населения на лед на водных объектах.
Глава сыктывкарской администрации Владимир Голдин подписал постановление о введении ограничений касательно выхода и выезда населения на лед на водных объектах.
Как заявили в пресс-службе мэрии, это постановление было принято для обеспечения безопасности на водных объектах в весенний период.
Также, руководителям сыктывкарского инспекторского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС по Коми, а также сыктывкарского управления МВД дали рекомендации по выполнению мероприятий в рамках организации контроля за выполнением этого постановления.
Управление по делам ГО и ЧС столицы Коми, в случае обнаружения необорудованных автомобильных и пеших ледовых переправ, будут обязаны установить знаки безопасности запрещающие переход или переезд по льду в течение суток с момента выявления.