Синоптики рассказали о погоде в Коми на 29 марта
- 23:00 28 марта
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- Олег Помидоров
В региональном ЦГМС рассказали о том, какая погода в Коми будет 29 марта.
На территории региона ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Температура -16…-21, при прояснении -23…-28, на юго-западе -9…-14.
Днем ожидается облачная погода с прояснениями.В южных районах преимущественно без осадков, в северных небольшие, местами умеренные осадки, такие как снег, мокрый снег. На крайнем северо-востоке ожидается преимущественно без осадков.
Ветер будет южный, скоростью 8-13 метров в секунду. Температура в северных районах -4…+1, на крайнем северо-востоке -8…-13, в южных районах 0…+5, на юго-западе +5…+10 градусов.
В Сыктывкаре жителей ожидает переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, скоростью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью -12…-14, а днем +6…+8.