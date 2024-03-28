Синоптики рассказали о погоде в Коми на 29 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном ЦГМС рассказали о том, какая погода в Коми будет 29 марта.

На территории региона ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Температура -16…-21, при прояснении -23…-28, на юго-западе -9…-14.