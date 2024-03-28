Трудовая инспекция проверяет обстоятельства несчастного тяжелого случая в Коми
- 22:30 28 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Государственная инспекция труда в республике проверяет обстоятельства случившегося тяжелого случая на рабочем месте.
Информация о произошедшем появилась в региональной инспекции 25 марта. Стало известно, что работник одного из муниципальных учреждений при спуске по лестнице потерял равновесие после чего упал. Из-за этого мужчина получил тяжелую травму.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Также была организована комиссия по расследованию несчастного случая.
Напомним, ранее появилась информация, что в Коми водитель самосвала выпрыгнул из кабины во время опрокидывания большегруза. Региональная Трудинспекция также проверяет обстоятельства произошедшего.