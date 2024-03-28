В Коми начали принимать заявления в первый класс
- 19:45 28 марта
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- Олег Помидоров
Региональный Минобраз рассказал о том, что в Коми стартовала кампания по приему документов для зачисления детей в первый класс.
Специалисты прогнозируют, что в этом году в школы республики впервые пойдут 10 тысяч человек. В отличие от 2023-2024 учебного года, в Прилузском районе, а также в Печоре и Воркуте ожидает прирост детей, которые пойдут в первый класс.
Каждый родитель может подать заявление на прием своего ребенка в школу несколькими способами: через портал Госуслуги, на сайте необходимо выбрать графу “Запись в школу”, и через портал дети11.рф, который также будет перенаправлять на сайт Госуслуг. Также запись возможна при личном посещении учебного заведения или по почте.
Практически 90% поданных заявлений на прием в первый класс осуществляются с помощью портала Госуслуги.