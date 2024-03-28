В Коми начали принимать заявления в первый класс

Региональный Минобраз рассказал о том, что в Коми стартовала кампания по приему документов для зачисления детей в первый класс.

Специалисты прогнозируют, что в этом году в школы республики впервые пойдут 10 тысяч человек. В отличие от 2023-2024 учебного года, в Прилузском районе, а также в Печоре и Воркуте ожидает прирост детей, которые пойдут в первый класс.