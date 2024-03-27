Сыктывкарские спасатели встретили белгородских детей

Около 200 человек - белгородские школьники от 7 до 17 лет и сопровождающие их педагоги, прибыли сегодня в Сыктывкар.

Этим утром детей встретили на железнодорожном вокзале Сыктывкара сотрудники республиканского МЧС, педагоги-психологи, социальные работники, вожатые и волонтеры. Они помогли выгрузить вещи, распределить ребят по группам и дойти до автобусов.

Белгородская область сейчас находится в сложных условиях. Наш регион стал одним из тех, кто обеспечит комфортный отдых и обучение юных белгородцев на ближайшее время. Жить ребята будут в детском оздоровительном лагере, где для них создали все необходимые условия.