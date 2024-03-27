Сыктывкарские спасатели встретили белгородских детей
- 17:15 27 марта
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- Елизавета Петрова
Около 200 человек - белгородские школьники от 7 до 17 лет и сопровождающие их педагоги, прибыли сегодня в Сыктывкар.
Этим утром детей встретили на железнодорожном вокзале Сыктывкара сотрудники республиканского МЧС, педагоги-психологи, социальные работники, вожатые и волонтеры. Они помогли выгрузить вещи, распределить ребят по группам и дойти до автобусов.
Белгородская область сейчас находится в сложных условиях. Наш регион стал одним из тех, кто обеспечит комфортный отдых и обучение юных белгородцев на ближайшее время. Жить ребята будут в детском оздоровительном лагере, где для них создали все необходимые условия.
Спасательное ведомство подготовило программу работы с детьми. Специалисты МЧС проведут для детей уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Также спасатели будут рады видеть ребят в Главном управлении МЧС России по Республике Коми и в пожарных частях, чтобы рассказать о ежедневной работе пожарных-спасателей.