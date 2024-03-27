Сыктывкар оставили без денег на строительство лыжной базы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкар оставили без денег на строительство лыжной базы. Проблему обсудили на заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара, сообщает БНК. Строительство новой лыжной базы на улице Лесопарковой в самом разгаре. Здание возвели под крышу. Ведутся кровельные работы. Но на дальнейшую отделку в бюджете денег нет.

Как пояснила Начальник департамента финансов администрации Сыктывкара Ирина Подорова, при утверждении республиканского бюджета на 2024 год субсидии изменили, в результате чего деньги на строительство лыжной базы не запланировали.

Заместитель начальника управления физической культуры и спорта города Максим Чукилев также пояснил, что регион не получил финансирования на строительство объектов из федерального бюджета. Тем не менее чиновники приняли решение выйти на Минспорта России, тем более, что около месяца назад в Коми приезжал руководитель ведомства, который как раз посещал строящуюся базу.

Проблемы с финансированием стройки обсуждались еще осенью 2023 года. Местные власти обращались к Федеральному центру, чтобы те не лишали объекта средств.