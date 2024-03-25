Правдивый прогноз на март, апрель, майские праздники: Вильфанд объявил, когда ждать долгожданные +15

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Прогноз погоды на весну 2024 года волнует метеорологов. Они предупреждают о необычных погодных условиях, которые ожидают россиян. От интенсивных ливней до сильных бурь, разнообразные аномалии погоды объявят себя во многих регионах страны. Прогноз раскладывается на март, апрель и май 2024 года. Предыдущая зима в Москве и пригородах прошла особенно сурово. Города засыпало снегом, термометр опускался ниже обычного. Снегопады и морозы стали нормальным явлением для местных жителей на протяжении всего сезона.

Главный эксперт из центра метеорологии "Фобос", Евгений Тишковец, предполагает, что весна может наступить поздно, и первый месяц нового сезона принесет зиму. Это связано с антициклоном на севере, который повлияет на атмосферу в регионе.

По словам Татьяны Поздняковой, ведущей специалистки информационного агентства "Метеоновости", настоящее весеннее тепло в Москве наступит не ранее 20 марта, с дневной температурой выше нуля. Однако следует помнить, что после метеорологической весны в Москве и окрестностях все еще могут выпасть значительные снегопады.

С приходом весны и таянием снега в Центральной России ожидаются серьезные весенние наводнения. В этом регионе за зиму накопилось значительно больше снега, чем обычно, с повышенной плотностью. Это увеличивает риск наводнений для многих населенных пунктов, включая Калужскую и Тульскую области и другие районы.

Наводнения также могут затронуть реки Северо-Запада России, но особое внимание следует уделить рекам в бассейне Волги, верховьям Дона и Северной Двины, где вероятность наводнений наиболее высока.

Прогноз погоды на март 2024 года

В марте текущего года жители Центральной России и северо-западных областей еще не почувствуют приближение весны. Дневные температуры в таких городах, как Санкт-Петербург, Псков, Новгород, Калининград, Петрозаводск, Мурманск, Владимир, Рязань, будут ниже нуля: днем прогнозируются −4...−6 градусов, ночью −7...−9 градусов.

В то же время, жители средней полосы Русской равнины, Урала, Сибири и Дальнего Востока могут столкнуться с еще более суровой погодой. Ожидаются сильные морозы и интенсивные снегопады, характерные для зимы.

Метеорологи также обеспокоены возможными проблемами, такими как сугробы снега и наледь. Рекомендуется быть готовым к сложным дорожным условиям и возможным проблемам во время перемещения.

Прогноз погоды на апрель 2024 года

С приближением апреля зима будет постепенно отступать. Морозы еще возможны, но также будет характерно значительное изменение температуры. Весь месяц будет отмечен колебаниями в атмосферном давлении.

Роман Вильфанд, ведущий специалист Гидрометцентра, предсказывает, что в апреле в умеренном климате начнет наступать тепло. Особенно теплая погода ожидается после середины месяца, с температурой, достигающей +15 градусов Цельсия.

Прогноз погоды на май 2024 года: майские праздники, Пасха, День Победы

Май 2024 года обещает быть прохладнее, чем год назад. Важным фактором может стать увеличенная сейсмическая активность в районе Японского моря, влияющая на погодные условия в России.

Во время майских праздников ожидается ясная погода с температурой от +14 до +18 градусов Цельсия.

Пасха в это году приходится на 5 мая, с прохладной погодой. Температура поднимется лишь до +14 градусов, с возможными осадками.