Сыктывкарцы рассказали, чистят ли в их дворе снег

Недавно, портал “Про Город Сыктывкар” совместно с медиастудией “ВЭФИРЕ” отправился на улице города и узнал у жителей, устраивает ли чистка дворов.

В рамках опроса были заданы разные вопросы проходящим жителям Сыктывкара. Люди разных возрастов рассказывали о том, чистят ли в их дворе снег, а также устраивает ли их очистка дорог и тротуаров в столице Коми от снега.