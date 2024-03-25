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Сыктывкарцы рассказали, чистят ли в их дворе снег

Сыктывкарцы рассказали, чистят ли в их дворе снегстоп кадр из видео "Про Города Сыктывкар"

Недавно, портал “Про Город Сыктывкар” совместно с медиастудией “ВЭФИРЕ” отправился на улице города и узнал у жителей, устраивает ли чистка дворов.

В рамках опроса были заданы разные вопросы проходящим жителям Сыктывкара. Люди разных возрастов рассказывали о том, чистят ли в их дворе снег, а также устраивает ли их очистка дорог и тротуаров в столице Коми от снега.

Некоторые отметили, что качество очистки не устраивает их. Другие напротив, похвалили коммунальщиков и сообщили, что они справляются со своей работой.

Более подробно с мнением горожан можно ознакомиться в нашем видеоопросе.
 

 

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