Сыктывкарцы рассказали, чистят ли в их дворе снег
- 22:30 25 марта
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- Олег Помидоров
стоп кадр из видео "Про Города Сыктывкар"
Недавно, портал “Про Город Сыктывкар” совместно с медиастудией “ВЭФИРЕ” отправился на улице города и узнал у жителей, устраивает ли чистка дворов.
В рамках опроса были заданы разные вопросы проходящим жителям Сыктывкара. Люди разных возрастов рассказывали о том, чистят ли в их дворе снег, а также устраивает ли их очистка дорог и тротуаров в столице Коми от снега.
Некоторые отметили, что качество очистки не устраивает их. Другие напротив, похвалили коммунальщиков и сообщили, что они справляются со своей работой.
Более подробно с мнением горожан можно ознакомиться в нашем видеоопросе.