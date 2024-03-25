За неделю в Коми выявили 145 заболевших коронавирусом
- 19:45 25 марта
- 0+
- Олег Помидоров
При этом с симптомами ОРВИ к медикам обратилось больше семи тысяч человек.
С 18 по 24 марта в республике зарегистрировали 145 случаев заболевания коронавирусов. В 98 случаях также была зафиксирована внебольничная пневмония. Среди заболевших 44 ребенка возрастом до 17 лет.
С симптомами ОРВИ и гриппа обратились в медучреждения 7002, из них 4238 детей. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей стал ниже на 13%.
К 22 марта полностью остановили учебный и воспитательный процесс в шести школах и пяти детских садах. Частично ограничения ввели в 31 классе пяти республиканских школ и в 28 группах восьми детских садов.
В столице Коми по итогам прошлой недели зарегистрировали 2897 обращений к медикам с симптомами гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемиологического порога на 25,6%.