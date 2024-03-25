За неделю в Коми выявили 145 заболевших коронавирусом

При этом с симптомами ОРВИ к медикам обратилось больше семи тысяч человек.

С 18 по 24 марта в республике зарегистрировали 145 случаев заболевания коронавирусов. В 98 случаях также была зафиксирована внебольничная пневмония. Среди заболевших 44 ребенка возрастом до 17 лет.