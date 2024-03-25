За неделю правоохранители изъяли у жителей Коми 17 единиц оружия

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Управления Росгвардии по Коми отчиталась по выявленным нарушениям в сфере оборота оружия. На прошлой неделе сотрудники региональной Росгвардии выявили 18 правонарушений в области оборота оружия. В 17 случаях было изъято охотничье оружие у жителей Коми.

Практически все нарушения, из-за которых у описанных выше граждан изъяли оружие касалось сроков продления разрешительных документов.

Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, его владельцы обязаны предоставить заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушения сроков владелец подлежит административной ответственности.