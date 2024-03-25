За неделю правоохранители изъяли у жителей Коми 17 единиц оружия
- 19:15 25 марта
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- Олег Помидоров
Управления Росгвардии по Коми отчиталась по выявленным нарушениям в сфере оборота оружия.
На прошлой неделе сотрудники региональной Росгвардии выявили 18 правонарушений в области оборота оружия. В 17 случаях было изъято охотничье оружие у жителей Коми.
Практически все нарушения, из-за которых у описанных выше граждан изъяли оружие касалось сроков продления разрешительных документов.
Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, его владельцы обязаны предоставить заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушения сроков владелец подлежит административной ответственности.
Помимо прочего, правоохранители составили два административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных предприятий.