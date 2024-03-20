В Сыктывкаре открылась выставка “Дети Донбасса за Мир”

20 марта этого года в стенах Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина открылась новая выставка “Дети Донбасса за Мир”.

Выставка “Дети Донбасса за Мир” посвящена историям и творчеству маленьких жителей Донецкой Народной Республики. В своих рисунках дети выразили свои эмоции, мечты и надежды на мирное и светлое будущее. На открытии выставки с творчеством маленьких жителей Крыма и ДНР ознакомились студенты и сотрудники университета.

Как заявил руководитель Республики Коми Владимир Уйба на своей официальной странице ВКонтакте, проведение подобных мероприятий важно для региона.