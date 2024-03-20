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Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 21 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 21 мартаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал о том, какая будет погода в Коми 21 марта.

Как сообщили синоптики, завтра в Коми можно ожидать временами небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет юго-западный, западный, скоростью 5-10 метров в секунду, на северо-востоке юго-восточный, скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью ожидается -2…-7, днем 0…+5, местами в северных районах температура ожидается -12…-17, днем -1…-6, а на крайнем северо-востоке ночью температура опустится до -22…-27, днем -11…-16 градусов.

В столице Коми ожидается переменная облачность, при этом без существенных осадков. Ветер юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью -3…-5, а днем температура поднимется до +3…+5 градусов.
 

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