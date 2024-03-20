Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 21 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал о том, какая будет погода в Коми 21 марта.

Как сообщили синоптики, завтра в Коми можно ожидать временами небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет юго-западный, западный, скоростью 5-10 метров в секунду, на северо-востоке юго-восточный, скоростью 3-8 метров в секунду.