Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 21 марта
- 22:30 20 марта
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС рассказал о том, какая будет погода в Коми 21 марта.
Как сообщили синоптики, завтра в Коми можно ожидать временами небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет юго-западный, западный, скоростью 5-10 метров в секунду, на северо-востоке юго-восточный, скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура ночью ожидается -2…-7, днем 0…+5, местами в северных районах температура ожидается -12…-17, днем -1…-6, а на крайнем северо-востоке ночью температура опустится до -22…-27, днем -11…-16 градусов.
В столице Коми ожидается переменная облачность, при этом без существенных осадков. Ветер юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью -3…-5, а днем температура поднимется до +3…+5 градусов.