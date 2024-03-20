В 2023 году в Коми зафиксировали минимум новорожденных за всю историю республики

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За последние 10 лет число родившихся в Коми сократилось в два раза. 20 марта в Госсовете Коми обсудили вопросы развития детского здравоохранения на семинаре-совещании. Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения республики Ольга Тарбеева рассказала о статистике по родившимся в Коми за 2023 год. “С сожалением констатируем, что число родившихся детей за 2023 год минимальное за всю историю региона”, – сообщила Ольга Тарбеева.

Исходя из доклада стало известно, что за прошлый год в Коми родилось 6254 ребенка. При этом за последние 10 лет в республике число родившихся сократилось в два раза. Сейчас в Коми проживает 159 тысяч детей.

Также выяснилось, что и другие показатели в Коми начали уменьшаться. В течение последних 25 лет до 2019 года в Коми количество смертей во младенчестве было ниже среднероссийских. При этом тенденция растет – количество погибших малышей растет. Как сообщила Ольга Тарбеева, в структуре смертности по медицинским причинам превалируют болезни перинатального периода, что требует изменений в разделе родовспоможения и неонатологии, а именно новых технологий и инвестиций.