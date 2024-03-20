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В нескольких районах Коми пропал интернет и сотовая связь

В нескольких районах Коми пропал интернет и сотовая связьФото из архива "Про Город Сыктывкар"

20 марта в ряде населенных пунктов Коми пропал интернет и телефонная связь.

Отключение произошло из-за аварии на линии связи ПАО “Ростелеком”. Как сообщили в пресс-службе администрации района, сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

Так, связь пропала на территории Пожегодского и Помощдинского куста. Также перебои со телефонной связью и интернетом наблюдаются в таких населенных пунктах как Вольдино, Пузла и Ягкедж. Специалисты рассказали, что это связано с тем, что сторонняя организация повредили внутризоновый оптоволоконный кабель. Восстановить телефонную связь и интернет планирует компания до 22:00. Об этом рассказали в администрации Усть-Куломского района.

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