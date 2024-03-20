В Коми выявили еще один очаг менингита
- 19:15 20 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Напомним, что рост заболеваемости инфекцией начался в 2023 году, при этом до этого менингит в Коми не фиксировали несколько лет.
Как рассказали 20 марта в региональном Минздраве, в Усинске зарегистрировали слечай заболевания менингококковой инфекцией. Пациента с заболеванием доставили в Республиканскую инфекционную больницу. Им оказался четырехлетний ребенок.
Сейчас врачи продолжают наблюдать за заболевшим. В его состоянии видна положительная динамика. Также специалисты определили круг контактных лиц, которые контактировали с заболевшим. Им будет проведена химиопрофилактика. Помимо этого параллельно проводится ежедневное медицинское наблюдение и вакцинопрофилактика против данной инфекции.