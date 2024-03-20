В Коми выявили еще один очаг менингита

Напомним, что рост заболеваемости инфекцией начался в 2023 году, при этом до этого менингит в Коми не фиксировали несколько лет.

Как рассказали 20 марта в региональном Минздраве, в Усинске зарегистрировали слечай заболевания менингококковой инфекцией. Пациента с заболеванием доставили в Республиканскую инфекционную больницу. Им оказался четырехлетний ребенок.