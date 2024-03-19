Жительница Коми прописала в своей квартире четырех таджикистанцев

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Правоохранители выявили факты фиктивной регистрации жителей Таджикистана в одной из квартир в Усть-Вымском районе Коми. Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в рамках проведенных профилактических мероприятий, сотрудники полиции выявили факты фиктивной постановки на учет иностранцев.

Жительница Усть-Вымского района 1975 года рождения прописала в своей квартире четырех таджикистанцев. При этом мужчины не проживали в ее квартире, а прописка им была необходима для трудоустройства в районе. За эту услугу женщина заработала 20 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Самое суровое наказание, которое грозит жительнице Усть-Вымского района, это лишение свободы на срок до трех лет.