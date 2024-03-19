Жительница Коми купила квартиру, чтобы обналичить материнский капитал
- 20:45 19 марта
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- Олег Помидоров
Женщина из Печоры купила жилую недвижимость за 100 тысяч рублей, чтобы обналичить маткапитал.
Как рассказала пресс-служба судебных приставов по Коми, печорское отделение судебных приставов прекратило исполнительное производство о взыскании 100 тысяч рублей штрафа и 350 тысяч рублей ущерба.
Ранее женщина получила от государства 450 тысяч рублей в качестве материнского капитала, а в договор внесла подложные сведения. Благодаря этому, она смогла приобрести квартиру за 100 тысяч рублей, а 70 тысяч перевела соучастнице преступления. Остальную сумму женщина использовала по своему усмотрению.
В результате этих действий, судебный пристав вынес запрет на регистрационные изменения с недвижимостью и обратила взыскание на счета. Благодаря таким мерам, была погашена задолженность в размере 450 тысяч рублей.
Также, в отношении женщины взыскивается исполнительский сбор в размере более 30 тысяч рублей.