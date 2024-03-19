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Жительница Коми купила квартиру, чтобы обналичить материнский капитал

Жительница Коми купила квартиру, чтобы обналичить материнский капиталФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Женщина из Печоры купила жилую недвижимость за 100 тысяч рублей, чтобы обналичить маткапитал.

Как рассказала пресс-служба судебных приставов по Коми, печорское отделение судебных приставов прекратило исполнительное производство о взыскании 100 тысяч рублей штрафа и 350 тысяч рублей ущерба. 

Ранее женщина получила от государства 450 тысяч рублей в качестве материнского капитала, а в договор внесла подложные сведения. Благодаря этому, она смогла приобрести квартиру за 100 тысяч рублей, а 70 тысяч перевела соучастнице преступления. Остальную сумму женщина использовала по своему усмотрению.

В результате этих действий, судебный пристав вынес запрет на регистрационные изменения с недвижимостью и обратила взыскание на счета. Благодаря таким мерам, была погашена задолженность в размере 450 тысяч рублей.

Также, в отношении женщины взыскивается исполнительский сбор в размере более 30 тысяч рублей.

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