Жительница Коми купила квартиру, чтобы обналичить материнский капитал

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Женщина из Печоры купила жилую недвижимость за 100 тысяч рублей, чтобы обналичить маткапитал. Как рассказала пресс-служба судебных приставов по Коми, печорское отделение судебных приставов прекратило исполнительное производство о взыскании 100 тысяч рублей штрафа и 350 тысяч рублей ущерба.

Ранее женщина получила от государства 450 тысяч рублей в качестве материнского капитала, а в договор внесла подложные сведения. Благодаря этому, она смогла приобрести квартиру за 100 тысяч рублей, а 70 тысяч перевела соучастнице преступления. Остальную сумму женщина использовала по своему усмотрению.

В результате этих действий, судебный пристав вынес запрет на регистрационные изменения с недвижимостью и обратила взыскание на счета. Благодаря таким мерам, была погашена задолженность в размере 450 тысяч рублей.