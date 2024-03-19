Бывший руководитель ухтинской полиции начал работу в Сыктывкаре
- 20:30 19 марта
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- Олег Помидоров
фото полиции Ухты
Ранее Артем Махмутов работал в Сосногорском и Сыктывдинском районах, а также в Печоре и Ухте. Сейчас он стал начальником полиции в Сыктывкаре.
В декабре 2023 года Артем Махмутов покинул должность начальника МВД в Ухте. Его место занял Борис Иванов.
За месяц до кадровых изменений, в Ухте арестовали замначальника полиции Владимира Торлопова по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении женщины.
Сейчас Артем Махмутов стал временно исполняющим обязанности заместителя начальника МВД по Сыктывкару. В столице Коми, согласно информации на сайте полиции, он начал курировать оперативную работу.