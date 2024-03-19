Бывший руководитель ухтинской полиции начал работу в Сыктывкаре

Ранее Артем Махмутов работал в Сосногорском и Сыктывдинском районах, а также в Печоре и Ухте. Сейчас он стал начальником полиции в Сыктывкаре.

В декабре 2023 года Артем Махмутов покинул должность начальника МВД в Ухте. Его место занял Борис Иванов.