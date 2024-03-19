Умер известный спортивный комментатор Василий Уткин

Вечером 19 марта стало известно, что на 53-м году жизни умер известный спортивный комментатор и журналист из мира спорта Василий Уткин. Первым об этом заявил в своем телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов.

Также о смерти комментатора сообщила журналистка Ксения Собчак. Она рассказала в своих социальных сетях, что ей сообщили о смерти журналиста друзья. Позднее информация об этом появилась и в личном телеграм-канале Василия Уткина. Также факт смерти подтвердили родные журналиста.

