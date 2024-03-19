В Сыктывкаре перекроют движение из-за ремонта трубы на улице Громова
- 17:15 19 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре планируется перекрытие движения на улице Громова из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе. Эти работы запланированы на период с 20 по 24 марта и проводятся с целью асфальтирования дороги в соответствии с нацпроектом.
"Сыктывкарский Водоканал" предусмотрел капитальный ремонт водопроводной сети диаметром 250 мм на пересечении улиц Громова и Петрозаводская к 2024 году. Этот трубопровод был построен еще в 1971 году и сейчас его состояние оценивается на 90% износа.
Для минимизации неудобств, связанных с перекрытием перекрестка улиц Громова и Петрозаводская, работы по капитальному ремонту трубопровода будут проводиться в две рабочие смены и завершатся в кратчайшие сроки.
В период с 20 по 24 марта 2024 года будет полностью ограничено движение автотранспорта на всей ширине проезжей части от улицы Громова до улицы Печорской. Для обеспечения нормальной работы общественного транспорта в этот период будут использованы утвержденные объездные маршруты.
Например, на маршруте 44 в прямом направлении автобусы будут следовать по улицам Энгельса, Печорская, Октябрьский проспект, Малышева, Петрозаводская, Тентюковская и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут двигаться по улицам Тентюковская, Лыткина, Малышева, Тентюковская, Кутузова, Интернациональная и далее по маршруту.
Аналогичные объезды предусмотрены и для маршрутов 28, 1 и 15. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности и удобства горожан во время ремонтных работ. Власти города призывают жителей и водителей быть внимательными и соблюдать указанные объездные маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств.