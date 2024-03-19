В Сыктывкаре перекроют движение из-за ремонта трубы на улице Громова

В Сыктывкаре планируется перекрытие движения на улице Громова из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе. Эти работы запланированы на период с 20 по 24 марта и проводятся с целью асфальтирования дороги в соответствии с нацпроектом.

"Сыктывкарский Водоканал" предусмотрел капитальный ремонт водопроводной сети диаметром 250 мм на пересечении улиц Громова и Петрозаводская к 2024 году. Этот трубопровод был построен еще в 1971 году и сейчас его состояние оценивается на 90% износа.