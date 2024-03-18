Жительница Коми помирилась с мужем, который хотел окунуть ее головой в кипяток

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Женщина из Корткеросского района попросила суд прекратить уголовное дело в отношении ее мужа. Суд выяснил, что пьяный мужчина из-за ревности схватил супругу за волосы и наклонил ее голову вниз над кастрюлей, которая находилась на включенной газовой плите. При этом мужчина угрожал окунуть супругу лицом в кастрюлю.

Женщина восприняла угрозы супруга как реальные, так как мужчина был пьян, вел себя агрессивно, был физически сильнее ее и подкреплял свои угрозы действиями, которые могли причинить термические ожоги и обезображивание лица.

Однако после возбуждения уголовного дела, от потерпевшей поступило письменное ходатайство о прекращении уголовное дела и преследования в отношении ее супруга в связи с примирением.