Коми получит на туризм около четырех миллионов рублей

В апреле 2024 года 17 регионов страны, включая Республику Коми, получат дополнительную поддержку для реализации туристических проектов. Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития России Максим Решетников.

Напомним, в конце 2023 года республика стала участником нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, на что получила единую субсидию на развитие туризма в размере 26,3 миллионов рублей. В рамках дополнительной помощи региону выделят еще 3,7 миллиона рублей. Эти средства пойдут на создание туристической инфраструктуры.