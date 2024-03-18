Коми получит на туризм около четырех миллионов рублей
- 20:30 18 марта
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- Олег Помидоров
В апреле 2024 года 17 регионов страны, включая Республику Коми, получат дополнительную поддержку для реализации туристических проектов. Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития России Максим Решетников.
Напомним, в конце 2023 года республика стала участником нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, на что получила единую субсидию на развитие туризма в размере 26,3 миллионов рублей. В рамках дополнительной помощи региону выделят еще 3,7 миллиона рублей. Эти средства пойдут на создание туристической инфраструктуры.
По сообщению Максима Решетникова, правительство России, решение которого было поддержано президентом, выделит еще 200 миллионов рублей за счет перераспределения средств внутри национального проекта, а объем поддержки будет увеличен для 17 регионов.