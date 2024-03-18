Сыктывкарская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении швеи

Ранее, родители сыктывкарских школьников написали заявление в дежурную часть после того, как швея пошила кадетскую форму, но она не подошла по размеру детям.

К 1 сентября 2023 года швея изготовила для детей кадетского класса кофты, однако штаны она не успела пошить. Качество изделий не устроило родителей. Отсутствие полного комплекта формы привело к тому, что посвящение в кадеты было перенесено на неопределенный срок. Тогда родители решили вернуть средства, но швея перестала выходить на связь.