Сыктывкарская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении швеи
- 20:30 18 марта
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- Олег Помидоров
Ранее, родители сыктывкарских школьников написали заявление в дежурную часть после того, как швея пошила кадетскую форму, но она не подошла по размеру детям.
К 1 сентября 2023 года швея изготовила для детей кадетского класса кофты, однако штаны она не успела пошить. Качество изделий не устроило родителей. Отсутствие полного комплекта формы привело к тому, что посвящение в кадеты было перенесено на неопределенный срок. Тогда родители решили вернуть средства, но швея перестала выходить на связь.
Выяснилось, что мастер получила 241 тысячу рублей, а общая стоимость работы на класс составила 600 тысяч рублей. На примерку приехало лишь 12 детей, что сделало выполнение работ невозможным. А позже, на 1 августа на примерку из 44 детей приехало лишь 15. Также был внесен аванс в размере 113 тысяч рублей.
Несмотря на это, ткань была приобретена за счет швеи. 17 сентября родители отказались от исполнения договора, тогда швея решила вернуть деньги поставщику. Некоторым родителям были переданы свитшоты и брюки.
В своих объяснениях в полиции, швея сообщила, что она пыталась предпринять все для исполнения устного договора, однако родители его не исполнили. Среди прочего не были переданы средства в полном объеме, дети не приезжали для снятия мерок.
Так как женщина не имела преступного умысла, а средства она собирается вернуть родителям, полиция отказалась возбуждать уголовное дело.