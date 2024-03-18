Директор одного из колледжей в Сыктывкаре дробил госконтракты

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура столицы Коми провела проверку в отношении одного из колледжей Сыктывкара. Стало известно, что в июне-августе 2023 года по результатам закупки у единственного поставщика колледж заключил шесть договоров на выполнение ремонтных работ в помещениях учебного корпуса учреждения.

После проверки выяснилось, что договоры фактически образовали единую сделку на выполнение функционально и технологически взаимосвязанных работ, искусственно раздробленную, оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения требований закона и с целью уйти от исполнения обязанности для проведения конкурентных процедур.