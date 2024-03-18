В Коми исход выборов оказался очевиден
- 10:45 18 марта
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По итогам выборов Президента России в Коми, как и в остальных регионах, по числу набранных голосов лидирует действующий глава государства Владимир Путин.
По полученным протоколам избирателям было выдано 349 029 бюллетеней. Правда, более 8,9 тысячи признаны недействительными, поскольку граждане некорректно заполнили их (поставили свыше одной галочки либо допустили зачеркивания окошек, предназначенных для галочек).
Как рассказал на пресс-конференции по итогам президентских выборов председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, на самих участках нарушений не выявлено.
— Все трое суток прошли спокойно, претензий от наблюдателей к нам также не поступало, — сказал Дмитрий Митюшев.
В Общественной палате Коми с 15 по 17 марта базировался штаб общественных наблюдателей. Члены и эксперты ОП РК смотрели на больших экранах в режиме реального времени трансляцию с камер видео-наблюдения, которые были установлены на участках. Исполнительный директор палаты Александра Афонина пояснила, что у избирателей возникали вопросы, почему нет графы "против всех". Им поясняли сотрудники комиссий на местах, что такой вариант голосования давно исключен из норм федерального законодательства, поскольку задача россиян – сделать выбор в пользу импонирующего кандидата, ведь на выборах их несколько.
Кстати, по оценкам экспертов, очевидным оказался тот факт, что среди претендентов на главный пост в стране в лидерах по предварительным подсчетам Избиркома – Владимир Путин. И понятно также то, что его отрыв от остальных конкурентов настолько велик, что после завершения подсчетов он останется победителем в любом случае.
Что касается активности проявления жителями Коми гражданского долга, активнее всего он исполнен населением Усть-Вымского района - 77,88%. Причем флагманом муниципалитет оказался с первых же суток голосования и сохранил за собой пальму первенства. Предсказуемо антилидерами стали Инта с 44,1% принявших участие в выборах и Воркута - 45,62%.
В Сыктывкаре явка составила 59,07%, при этом в Эжвинском районе - 60,63%. В Ухте - 59,69%, в Сыктывдинском районе - 58,39%.
Общая активность на выборах в Коми - 58,55%. Сколько жителей от общего количества избирателей (631 тыс. человек) лично определили судьбу России на ближайшие годы.