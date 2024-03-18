В Коми исход выборов оказался очевиден

По итогам выборов Президента России в Коми, как и в остальных регионах, по числу набранных голосов лидирует действующий глава государства Владимир Путин.

По полученным протоколам избирателям было выдано 349 029 бюллетеней. Правда, более 8,9 тысячи признаны недействительными, поскольку граждане некорректно заполнили их (поставили свыше одной галочки либо допустили зачеркивания окошек, предназначенных для галочек).

Как рассказал на пресс-конференции по итогам президентских выборов председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, на самих участках нарушений не выявлено.