Прогноз погоды в России на март, апрель и май 2024 года от Вильфанда: когда потеплеет до +15С

Метеорологи представили прогноз погоды для европейской части России на ближайшие месяцы. Его подробностями поделилось издание "Известия". Март 2024 года в большей части европейских регионов России остается по-зимнему холодным. В средней полосе страны в марте сохранится тенденция к нестабильности температуры. В связи с выпадением осадков и перепадами температур в этом месяце прогнозируется частое возникновение гололедицы.

В Гидрометцентре пообещали, что апрель станет первым по-настоящему весенним месяцем 2024 года. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сообщил, что сильных морозов не ожидается, однако есть большая вероятность резких перепадов температуры воздуха. Стабильное потепление с температурой минимум +15 градусов прогнозируется во второй половине апреля.