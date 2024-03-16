Всего две мелочи, а рыбный бульон становится в сто раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза

Приготовление восхитительного рыбного бульона может показаться несложной задачей, однако, пожалуй, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо получилось безупречным. Для получения такого результата необходимо соблюсти ряд нюансов.

Приготовление идеального рыбного бульона требует соблюдения определенных правил. Повар и эксперт Юлия Архипова рекомендует использовать все части рыбы, включая голову, хребет и хвост, так как они содержат большое количество желатина, который придаст бульону густоту и насыщенность. Важно тщательно очистить голову рыбы, чтобы избежать попадания жабер или остатков чешуи в блюдо.

При приготовлении рыбного бульона не следует бросать рыбу в кипящую воду, так как она может быстро свариться внутри. Рыбный бульон, так же как и мясной, лучше готовить на медленном огне с открытой крышкой. Рыбу рекомендуется нарезать крупными кусками примерно длиной пять-семь сантиметров, чтобы сохранить ее форму и соки.