Легчайшие пирожки для тех, кто на диете: берем кефир и 1 яйцо - можно даже на ночь
- 21:45 16 марта
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- Служба новостей
Пирожки — это поистине культовое блюдо советской кухни, которое прославило себя еще в досоветские времена. Готовят их в основном с картошкой с добавлением различных компонентов, придавая им разнообразные вкусы. Часто в картофельное пюре добавляют жареный лук или свежий зеленый лук, а также яйца, что делает каждый пирожок по-своему уникальным и ароматным.
Однако, помимо начинки, большую роль в создании вкуса играет и само тесто. Оно должно быть мягким, нежным и пышным. Особенно важно, если пирожки готовятся на сковороде, чтобы тесто не впитывало слишком много масла и при этом равномерно пропекалось.
Ингредиенты
для теста:
- 250 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 30 мл растительного масла;
- 400 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
для начинки:
- 400 г картофеля;
- 1 луковица;
- пучок укропа;
- ½ ч. л. соли.
Способ приготовления
В кефир добавляем соль, сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем до растворения ингредиентов. Затем вливаем в кефир растительное масло, просеиваем муку и добавляем разрыхлитель, чтобы замесить мягкое и эластичное тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 15 минут. В это время приготавливаем начинку, разминая заранее отваренный картофель в пюре, обжаривая мелко нарезанный лук до золотистой окраски, а также измельчая пучок укропа.
Делим тесто на 16 равных частей, формируем из них колобки и оставляем под целлофаном еще на 10 минут. Затем раскатываем каждый колобок в лепешку и выкладываем на нее начинку. Запечатываем начинку внутри теста, формируем пирожки и обжариваем их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. При подаче на стол не забываем класть пирожки на сковороду швом вниз, чтобы сохранить форму и красивый внешний вид блюда.
Получается вкусное и сытное угощение, которое подойдет как для семейного обеда, так и для уютного ужина sevastopolmedia.ru.