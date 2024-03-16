Готовьте котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Секрет сочных котлет и гарантия того, что они не пересушатся, заключаются в количестве хлеба в фарше. На четверть объема мяса следует добавить хлеба, передают ngnovoros.ru.

Таким образом, на каждый килограмм фарша нужно прибавить 250 граммов любого вида хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке, объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба.