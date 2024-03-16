На этот раз всем – и работающим, и неработающим. Пенсионеров ждет долгожданный сюрприз в апреле

Российским пенсионерам предстоит радостное событие в апреле, по словам пенсионного эксперта Сергея Власова.

На этот раз благоприятные изменения затронут как неработающих, так и работающих граждан. Уже утверждены новые цифры, которые радуют многих.

Индексация, запланированная на середину весны, коснется социальных пенсий и государственного обеспечения. Согласно заявлению правительства, социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению увеличатся на 7,5 процента. Это аналогично индексации, проведенной в январе для страховых пенсий.