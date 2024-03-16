Прогноз погоды в России на март, апрель и май 2024 года от Вильфанда: когда придут долгожданные +15С
- 13:15 16 марта
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- Служба новостей
Метеорологи представили прогноз погоды для европейской части России на ближайшие месяцы. Его подробностями поделилось издание "Известия".
Март 2024 года в большей части европейских регионов России остается по-зимнему холодным. В средней полосе страны в марте сохранится тенденция к нестабильности температуры. В связи с выпадением осадков и перепадами температур в этом месяце прогнозируется частое возникновение гололедицы.
В Гидрометцентре пообещали, что апрель станет первым по-настоящему весенним месяцем 2024 года. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сообщил, что сильных морозов не ожидается, однако есть большая вероятность резких перепадов температуры воздуха. Стабильное потепление с температурой минимум +15 градусов прогнозируется во второй половине апреля.
Май 2024 года ожидается более прохладным в сравнении с тем же месяцем год назад. Метеорологи связывают это с сейсмической активностью в области Японского моря, что повлечет за собой снижение температуры и увеличение количества осадков в последнем весеннем месяце года.