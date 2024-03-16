Домашние вампиры: шесть вещей в доме, которые непрерывно крадут ваше здоровье каждый день

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.

Антипригарная посуда: Посуда с антипригарным покрытием может содержать токсичные вещества, такие как политетрафторэтилен (ПТФЭ), которые могут выделяться при нагревании до высоких температур. Это может повлечь за собой риск развития рака и проблем с печенью и почками.