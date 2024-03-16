Это популярное у дачников растение теперь запретили выращивать: новое правило для россиян

Было ли оно выращено человеком намеренно или произросло само по себе — неважно. Будут наказывать

В российском законодательстве появились ограничения на выращивание ипомеи трехцветной, более известной как вьюнок, на приусадебных участках. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупреждает садоводов и огородников о запрете выращивания этого популярного декоративного цветка. Причиной запрета является наличие галлюциногенных и наркотических веществ в семенах ипомеи трехцветной.

Согласно новому закону, если на дачном участке будет обнаружено более 100 экземпляров вьюнка, садовод может быть привлечен к уголовной ответственности. Даже наличие всего трех граммов семян вьюнка может повлечь наказание. Закон не различает умышленное выращивание растения и его самостоятельное произрастание в дикой природе. Если участок будет захвачен зарослями ипомеи трехцветной, садоводу придется полностью уничтожить эти заросли, иначе он рискует столкнуться с уголовной ответственностью.