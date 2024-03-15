16 марта в Сыктывкаре сохранится плюсовая температура

Региональный ЦГМС рассказал о том, какую погоду ожидать в Коми 16 марта.

Синоптики сообщают, что завтра можно ожидать облачную погоду с прояснениями. Местами будут небольшие умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В некоторых северных районах местных жителей ожидает гололед. Ветер юго-западный, западный, скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 14 метров в секунду, а на крайней северо-востоке северо-западный, западный ветер, скоростью 9-14 метров в секунду. Ночью порывами до 18-23 метров в секунду, метель, а утром 15-17 метров в секунду. Температура ночью -3…+2, а днем 0…+5, на крайней севере ночью и днем температура будет ниже нуля -7…-12 градусов.