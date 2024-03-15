Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Житель Коми не дождался девушки и написал на нее заявление в полицию

Житель Коми не дождался девушки и написал на нее заявление в полициюФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Молодой человек познакомился в интернете с девушкой из другого региона. Однако после перевода денег и покупки билетов она не приехала к нему.

В отношении 24-летней жительницы Краснодара возбудили уголовное дело по факту мошенничества. 

Следствие считает, что весной 2022 года в социальной сети девушка из Краснодара написала жителю Инты. В ходе общения, она сообщила мужчине о материальных трудностях, после чего интинец купил ей билеты, а на разные нужды перевел ей около 200 тысяч рублей. После – мужчина ждал ее на вокзале, однако она так и не приехала, а после прекратила с ним общение. Затем житель Инты обратился в полицию.

Правоохранители смогли найти девушку из Краснодара. Она полностью признала свою вину, а также возместила потерпевшему ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу передал в Советский районный суд Краснодара.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости