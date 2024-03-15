Житель Коми не дождался девушки и написал на нее заявление в полицию

Молодой человек познакомился в интернете с девушкой из другого региона. Однако после перевода денег и покупки билетов она не приехала к нему.

Следствие считает, что весной 2022 года в социальной сети девушка из Краснодара написала жителю Инты. В ходе общения, она сообщила мужчине о материальных трудностях, после чего интинец купил ей билеты, а на разные нужды перевел ей около 200 тысяч рублей. После – мужчина ждал ее на вокзале, однако она так и не приехала, а после прекратила с ним общение. Затем житель Инты обратился в полицию.