В Сыктывкаре бездомных будут кормить блинами

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Каждый желающий может принести свои блины и угостить ими бездомных.

Сыктывкарский проект помощи нуждающимся “Сытый гражданин” сообщил о сборе блинов для бездомных жителей столицы Коми от горожан.

Руководители проекта, что Масленица это проводы зимы и прощание с холодами: