В Сыктывкаре бездомных будут кормить блинами
- 21:30 15 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Каждый желающий может принести свои блины и угостить ими бездомных.
Сыктывкарский проект помощи нуждающимся “Сытый гражданин” сообщил о сборе блинов для бездомных жителей столицы Коми от горожан.
Руководители проекта, что Масленица это проводы зимы и прощание с холодами:
“Зима — самое страшное время для бездомных, которым негде укрыться от морозов. Поэтому мы хотим с вашей помощью подарить людям, живущим на улице, настоящий праздник весны”, – сообщили в проекте.
Все собранные блины будут раздаваться бездомным и нуждающимся людям Сыктывкара на точках раздачи еды и клиентам реабилитационного центра комплексной помощи бездомным людям “Дома жить”. Каждый желающий может принести подарок по адресу: Морозова, 47/1, до 17 марта с 9 до 18 часов.