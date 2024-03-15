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В Сыктывкаре бездомных будут кормить блинами

В Сыктывкаре бездомных будут кормить блинамиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Каждый желающий может принести свои блины и угостить ими бездомных.

Сыктывкарский проект помощи нуждающимся “Сытый гражданин” сообщил о сборе блинов для бездомных жителей столицы Коми от горожан.

Руководители проекта, что Масленица это проводы зимы и прощание с холодами:

“Зима — самое страшное время для бездомных, которым негде укрыться от морозов. Поэтому мы хотим с вашей помощью подарить людям, живущим на улице, настоящий праздник весны”, – сообщили в проекте.

Все собранные блины будут раздаваться бездомным и нуждающимся людям Сыктывкара на точках раздачи еды и клиентам реабилитационного центра комплексной помощи бездомным людям “Дома жить”. Каждый желающий может принести подарок по адресу: Морозова, 47/1, до 17 марта с 9 до 18 часов. 
 

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