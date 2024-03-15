Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Девушка из Коми заказала дипломную работу и была обманута

Девушка из Коми заказала дипломную работу и была обманутаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Студентка из Ухты решила купить дипломную работу, однако была обманута мошенниками.

Ранее в полицию Ухты обратилась 22-летняя сотрудница бюджетного учреждения с сообщением об мошенничестве. 

Выяснилось, что девушка решила купить дипломную работу. В интернете она наткнулась на пост некой женщины об услугах по написанию студенческих работ и вступила с ней в переписку. Стороны обговорили тему работы и структуру дипломного проекта. За написание диплома женщина запросила 15 тысяч рублей с полной предоплатой.

После перевода средств, женщина перестала выходить на связь и удалила свой аккаунт. Когда студентка поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась к правоохранителям.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

...

  • 0

Популярное

Последние новости