Девушка из Коми заказала дипломную работу и была обманута

Выяснилось, что девушка решила купить дипломную работу. В интернете она наткнулась на пост некой женщины об услугах по написанию студенческих работ и вступила с ней в переписку. Стороны обговорили тему работы и структуру дипломного проекта. За написание диплома женщина запросила 15 тысяч рублей с полной предоплатой.