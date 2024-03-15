Девушка из Коми заказала дипломную работу и была обманута
- 19:45 15 марта
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- Олег Помидоров
Студентка из Ухты решила купить дипломную работу, однако была обманута мошенниками.
Ранее в полицию Ухты обратилась 22-летняя сотрудница бюджетного учреждения с сообщением об мошенничестве.
Выяснилось, что девушка решила купить дипломную работу. В интернете она наткнулась на пост некой женщины об услугах по написанию студенческих работ и вступила с ней в переписку. Стороны обговорили тему работы и структуру дипломного проекта. За написание диплома женщина запросила 15 тысяч рублей с полной предоплатой.
После перевода средств, женщина перестала выходить на связь и удалила свой аккаунт. Когда студентка поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась к правоохранителям.
По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве.