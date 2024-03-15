Сыктывкарский перевозчик получил от прокуратуры представление после инцидентов с детьми
- 19:45 15 марта
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- Олег Помидоров
Прокуратура столицы Коми провела проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров в отношении местного предпринимателя.
Выяснилось, что 5 октября 2023 года межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СЗФО объявило предпринимателю предостережение в связи с несколькими инцидентами. Один из них был связан с принудительной высадкой ребенка, который ехал в автобусе по маршруту №15, без сопровождения взрослого.
После полученного предостережения, 19 января 2024 года кондуктор автобуса этого же маршрута удерживал в салоне девочку, у которой не хватало денег на оплату проезда. По этому факту глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Из-за систематического неправомерного характера действий работников, которые трудоустроены у этого предпринимателя, прокуратура Сыктывкара внесла ему представление на устранение нарушений закона о перевозке пассажиров.