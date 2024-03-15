Сыктывкарский перевозчик получил от прокуратуры представление после инцидентов с детьми

Прокуратура столицы Коми провела проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров в отношении местного предпринимателя.

Выяснилось, что 5 октября 2023 года межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СЗФО объявило предпринимателю предостережение в связи с несколькими инцидентами. Один из них был связан с принудительной высадкой ребенка, который ехал в автобусе по маршруту №15, без сопровождения взрослого.