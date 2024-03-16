Названы пять лучших сортов помидоров для посадки на весну 2024 года

Фото из архива "Про Города"

С детства мы питаем особую любовь к помидорам. Они являются одними из наиболее популярных и вкусных представителей среди овощных культур, которые можно выращивать на собственном участке. Однако для обеспечения богатого урожая необходимо тщательно выбрать сорт, подходящий для конкретного климата, почвы и условий выращивания. Среди богатого разнообразия вариантов особое внимание заслуживают ранние сорта, которые позволяют наслаждаться первыми плодами уже в июне или июле, передает sevastopolmedia.ru. Дебют

Выведен в России и предназначен для открытого грунта. Куст среднерослый, нужно подвязывать к опоре и пасынковать. Растение устойчиво к фитофторозу, вершинному гниению, табачной мозаике. Срок созревания — 85-90 дней. Урожайность — 4-6 кг с куста.

Балконное чудо

Отличный вариант для выращивания в горшках на балконах, террасах, подоконниках. Куст карликовый (до 30-40 см в высоту), не требует подвязки и пасынкования. Растение неприхотливо, устойчиво к неблагоприятным условиям и не требует особого ухода. Срок созревания — 80-85 дней. Урожайность — 1-2 кг с куста.

Кармелло

Томат французской селекции для открытого грунта. Среднерослый, требует подвязки к опоре и пасынкования. Растение устойчиво к вертициллезу, фузариозу, табачной мозаике. Срок созревания — 85-90 дней. Урожайность — 4-5 кг с растения.

Санта

Ранний томат голландской селекции для открытого грунта. Низкорослый, не требует подвязки и пасынкования. Этот сорт устойчив к вертициллезу, фузариозу, табачной мозаике и другим болезням. Срок созревания — 80-85 дней. Урожайность — 2-3 кг с растения.