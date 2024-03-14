Прозрачный и ароматный: шеф-повара раскрыли секрет лучшего куриного бульона

Оказалось, что приготовить прозрачный, наваристый и душистый куриный бульон не так уж и легко. Достаточно несколько ошибок – и готовое блюдо вас уже не порадует. Поэтому мы собрали самые лучшие советы от настоящих профессионалов.

Для начала нужно правильно выбрать основу. Специалисты рекомендуют брать тушку целиком. На курицу весом в один килограмм потребуется пять литров воды. Ножки и голени тоже подойдут, но воды придется налить меньше: всего три литра на один килограмм. А вот грудку и индейку кулинары советуют не брать – бульон может выйти очень диетическим для привычного рациона и не будет иметь ярко насыщенный вкус,