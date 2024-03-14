Прозрачный и ароматный: шеф-повара раскрыли секрет лучшего куриного бульона
- 00:00 15 марта
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- Олег Помидоров
Оказалось, что приготовить прозрачный, наваристый и душистый куриный бульон не так уж и легко. Достаточно несколько ошибок – и готовое блюдо вас уже не порадует. Поэтому мы собрали самые лучшие советы от настоящих профессионалов.
Для начала нужно правильно выбрать основу. Специалисты рекомендуют брать тушку целиком. На курицу весом в один килограмм потребуется пять литров воды. Ножки и голени тоже подойдут, но воды придется налить меньше: всего три литра на один килограмм. А вот грудку и индейку кулинары советуют не брать – бульон может выйти очень диетическим для привычного рациона и не будет иметь ярко насыщенный вкус,
"Чтобы бульон был прозрачным, нужно удалить у птицы все внутренности, включая легкие, тщательно промыть тушку холодной водой и убрать жир", – рекомендует шеф-повар Юрий Башмаков.
Также некоторые профессионалы рекомендуют подержать мясо в воде со льдом некоторое время. Класть курицу нужно только в холодную, а лучше даже в ледяную воду, а после – варить на медленном огне.
Самая частая ошибка это использование душистого перца. Кулинары не советуют класть его в суп. Это может перебить естественный аромат блюда. Нужно использовать только черный перец горошком, а также лавровый лист, петрушку и укроп. Добавлять эти ингредиенты стоит уже после закипания бульона.
Как сообщают на портале mosregtoday.ru, кулинары рекомендуют из овощей добавлять морковь, чуть-чуть сельдерея, лук и несколько шампиньонов. Есть еще один интересный секрет – овощи нужно слегка подпечь, необязательно в духовке. Это можно сделать и на сухой сковороде. Такие овощи дадут бульону красивый золотистый цвет.