Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 15 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил свой прогноз о погоде в регионе на завтра. 15 марта в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Так, ночью выпадет снег, местами он будет сильным. А днем можно ожидать умеренные осадке в виде мокрого снега и дождя.

Температура ночью в северных районах будет держаться в районе -9…-14 градусов, а при прояснении опуститься до -14…-19. В южных районах 0…-5, местами -8…-13, а днем 0…+5 градусов.