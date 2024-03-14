Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 15 марта
- 22:30 14 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС сообщил свой прогноз о погоде в регионе на завтра.
15 марта в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Так, ночью выпадет снег, местами он будет сильным. А днем можно ожидать умеренные осадке в виде мокрого снега и дождя.
Температура ночью в северных районах будет держаться в районе -9…-14 градусов, а при прояснении опуститься до -14…-19. В южных районах 0…-5, местами -8…-13, а днем 0…+5 градусов.
В Сыктывкаре завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет небольшой снег, а днем жители столицы Коми увидят небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южной четверти, скоростью 5-10 метров в секунду, а днем будет порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью 0…-2, а днем + 3…+5 градусов.