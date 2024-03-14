В Сыктывкаре прошел финальный этап “Супершипа”

9 марта в столице Коми завершился 2024 сезон ледовых трековых гонок “Супершип”. Уже традиционно мероприятие проходило на Республиканском стадионе. В финальном этапе участвовали 26 спортсменов. Шансы на победу в итоговом этапе сохраняли три гонщика.

Несмотря на прохладную погоду, жители Сыктывкара и гости столицы в большом количестве посетили финал сезона “Супершипа”. На протяжении всех заездов на трибунах стоял гул. Одни зрители поддерживали своих любимчиков с помощью кричалок и нарисованных плакатов. Другие напротив – смирно наслаждались происходящей гонкой. Всего было шесть гоночных сессий по четыре заезда каждая.

После второй гоночной сессии ведущие мероприятия устроили конкурс со стаканчиками. Один из названных номеров совпал со стаканчиком зрителя. Мужчина направился к центру стадиона, однако во время перепрыгивания сугроба упал на лед. Победителя конкурса пришлось забирать сотрудникам скорой помощи на носилках.

Главную борьбу на себя в финале “Супершипа” взяли Иван Турышев и Сергей Шерстобитов — главные организаторы этих гонок в Коми. В одном из заездов на протяжении нескольких кругов гонщики ехали постоянно обгоняя друг друга. Однако в последний момент Иван Турышев сильно вошел в поворот, чем смог воспользоваться его соперник.

Помимо основных заездов, для зрителей показали суперзаезд с участием пяти автомобилей. А последним заездом стала гонка за третье место. Оказалось, что у троих участников одинаковое количество итоговых баллов.

По итогу всех четырех этапов “Супершипа” победу одержал сыктывкарец Сергей Шерстобитов, второе место забрал гонщик из Кирова Алексей Моисеев, а бронза, после борьбы за третье место, досталась Роману Колегову.

Организатор гонок Иван Турышев сообщил журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, кого он особо отметил после прошедшего сезона.

"Поразил Роман Колегов – очень хорошо ехал, хорошо настроил машину, вкатился, показал хороший результат", – рассказал Иван Турышев.

Победитель сезона 2024 Сергей Шерстобитов не смог сдержать эмоций.