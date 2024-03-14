В одном из районов Коми на 12 лет сократили срок расселения восьми домов
- 19:15 14 марта
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- Олег Помидоров
Из-за вмешательства прокуратуры суд обязал администрацию Троицко-Печорска установить разумные сроки для переселения людей из ветхого жилья. Теперь жителям восьми домов придется ожидать новоселье шесть лет вместо 18.
Ранее прокуратура Троицко-Печорского района установила, что из-за распоряжения администрации Троицко-Печорска, восемь домов были признаны аварийными и подлежали сносу со сроком переселения жильцов до 2042 года.
После проверки выяснилось, что проживание граждан в этих домах с учетом установленной даты расселения будет невозможным, поэтому прокуратура опротестовала распоряжение администрации поселения. Из-за чего рассмотрение сроков было сокращено на один год.
Затем, прокуратура обратилась в суд, чтобы возложить на администрацию поселения обязанность установить для переселения разумные сроки. Суд удовлетворил иски, обязав ответчика сократить сроки до 2030 года. Решение суда администрацией поселения исполнены, а вопрос соблюдения прав жильцов будет оставаться на контроле прокуратуры.