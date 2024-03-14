Искусанной пенсионерке из Коми владелец двух овчарок выплатит большую компенсацию

Хозяйские собаки покусали 77-летнюю женщину. Долгое время пенсионерка находилась в больнице и до сих пор не восстановила свое здоровье.

29 апреля 2023 года в дачном районе Емвы на 77-летнюю пенсионерку напали две хозяйские овчарки. При этом собаки находились в общественном месте без присмотра, намордников и поводков.