Искусанной пенсионерке из Коми владелец двух овчарок выплатит большую компенсацию
- 20:30 14 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Хозяйские собаки покусали 77-летнюю женщину. Долгое время пенсионерка находилась в больнице и до сих пор не восстановила свое здоровье.
29 апреля 2023 года в дачном районе Емвы на 77-летнюю пенсионерку напали две хозяйские овчарки. При этом собаки находились в общественном месте без присмотра, намордников и поводков.
Из-за нападения животных, женщина получила рваные раны лица и правой ноги, которые были квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести. Пенсионерка по сей день проходит лечение.
Прокуратура Княжпогостского района передала в суд иск в защиту пострадавшей женщины о взыскании с хозяина питомцев в ее пользу компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования пенсионерки и взыскал в ее пользу 300 тысяч рублей.