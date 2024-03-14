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Искусанной пенсионерке из Коми владелец двух овчарок выплатит большую компенсацию

Искусанной пенсионерке из Коми владелец двух овчарок выплатит большую компенсациюФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Хозяйские собаки покусали 77-летнюю женщину. Долгое время пенсионерка находилась в больнице и до сих пор не восстановила свое здоровье.

29 апреля 2023 года в дачном районе Емвы на 77-летнюю пенсионерку напали две хозяйские овчарки. При этом собаки находились в общественном месте без присмотра, намордников и поводков.

Из-за нападения животных, женщина получила рваные раны лица и правой ноги, которые были квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести. Пенсионерка по сей день проходит лечение.

Прокуратура Княжпогостского района передала в суд иск в защиту пострадавшей женщины о взыскании с хозяина питомцев в ее пользу компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования пенсионерки и взыскал в ее пользу 300 тысяч рублей.

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