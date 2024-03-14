В Сыктывкаре полицейские помогли жильцам многоквартирного дома эвакуироваться во время пожара

Эдуард Шулепов и Валентин Шашев, старший лейтенант полиции и лейтенант полиции соответственно, сразу же отправились к месту происшествия, как только поступило сообщение о пожаре в дежурную часть Управления.

Прибыв на место, полицейские столкнулись с угрожающим зрелищем: клубы дыма и языки пламени вырывались из окна квартиры на втором этаже. Несмотря на опасность, они не задумываясь вбежали в задымленный подъезд и поднялись на этаж.