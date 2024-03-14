В Сыктывкаре полицейские помогли жильцам многоквартирного дома эвакуироваться во время пожара
- 13:58 14 марта
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- Елизавета Петрова
Эдуард Шулепов и Валентин Шашев, старший лейтенант полиции и лейтенант полиции соответственно, сразу же отправились к месту происшествия, как только поступило сообщение о пожаре в дежурную часть Управления.
Прибыв на место, полицейские столкнулись с угрожающим зрелищем: клубы дыма и языки пламени вырывались из окна квартиры на втором этаже. Несмотря на опасность, они не задумываясь вбежали в задымленный подъезд и поднялись на этаж.
Внутри было еще хуже - тамбур и лестничный пролет были сильно задымлены, что затрудняло передвижение по зданию. На втором этаже полицейские обнаружили девочку и ее бабушку, которые уже начали проявлять признаки отравления угарным газом.
Бабушка, в сильном состоянии дезориентации, пыталась вернуться в горящую квартиру, не понимая опасности. Валентин Шашев немедленно направил ее к выходу из подъезда, а сам взял на руки девочку и вынес ее из дома, передав ее медикам скорой помощи, которые уже были на месте.
Эдуард Шулепов, продолжая свое движение по лестнице, также помогал встреченным людям покинуть задымленное здание. Полицейские не остановились на этом - они начали стучать во все двери, оповещая жильцов о пожаре и призывая их покинуть свои квартиры.
Благодаря их грамотным действиям и быстрой реакции, 19 граждан, включая одного ребенка, успели покинуть дом до прибытия пожарных. Ирина Волк, официальный представитель МВД России, подчеркнула важность и эффективность действий сотрудников полиции в этой ситуации.