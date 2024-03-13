В Сыктывкаре 14 марта ожидается плюсовая температура

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС дал свой прогноз погоды на 14 марта в Коми. Так, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, а в северных районах местами выпадет небольшой снег. В южный районах ночью будет небольшой снег, а днем местные жители увидят небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Местами в регионе будет гололедно-изморозевое отложение. Ветер северной четверти с переходом на юго-западный, южный, скоростью 3-8 метров в секунду. На северо-востоке ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду, а ночью в Воркутинском районе ветер будет порывами до 15-17 метров в секунду, а также метель.

Температура ночью в северных и центральных районах будет держаться в районе -11…-16 градусов, а при прояснении опуститься до -21…-26. В южных районах -4…-9, местами -12…-17 градусов. Днем в северных районах -4…-9, на крайнем северо-востоке -9…-14, а в южных районах -2…-7. На крайнем юге температура станет плюсовой и будет держаться на отметке +3…-2 градусов.