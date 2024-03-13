Жителя Коми обязали сдать водительские права из-за алкоголизма
- 21:30 13 марта
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- Олег Помидоров
Суд решил, что мужчина из Усть-Цилемского района страдает алкоголизма, из-за чего представляет угрозу для других участников дорожного движения.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, прокуратура Усть-Цилемского района в рамках надзора за исполнением закона о безопасности дорожного движения провела проверку законности и обоснованности обладания мужчиной права на управление транспортными средствами.
Оказалось, что водитель из Усть-Цильмы имел право на управление транспортом, при этом находился на диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога, из-за того что страдает алкоголизмом.
Суд решил, что из-за наличия у мужчины установленного диагноза, а также отсутствия стойкой ремиссии является противопоказанием к управлению автомобилем. Это может создать реальную угрозу жизни и здоровью, как самих водителей, так и других участников дорожного движения.
По итогу суд принял иск прокуратуры о прекращении действий водительских прав мужчины. Теперь он обязан сдать свое удостоверение в ГИБДД.