Жителя Коми обязали сдать водительские права из-за алкоголизма

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Суд решил, что мужчина из Усть-Цилемского района страдает алкоголизма, из-за чего представляет угрозу для других участников дорожного движения. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, прокуратура Усть-Цилемского района в рамках надзора за исполнением закона о безопасности дорожного движения провела проверку законности и обоснованности обладания мужчиной права на управление транспортными средствами.

Оказалось, что водитель из Усть-Цильмы имел право на управление транспортом, при этом находился на диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога, из-за того что страдает алкоголизмом.

Суд решил, что из-за наличия у мужчины установленного диагноза, а также отсутствия стойкой ремиссии является противопоказанием к управлению автомобилем. Это может создать реальную угрозу жизни и здоровью, как самих водителей, так и других участников дорожного движения.