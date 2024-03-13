В Сыктывкаре появится Центр активного долголетия
- 20:30 13 марта
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- Олег Помидоров
Информация об этом стала известна на встрече главы региона с активом совета ветеранов столицы Коми.
13 марта Владимир Уйба провел встречу с активом совета ветеранов Сыктывкара. В ходе общения, руководитель региона ответил на вопросы про санаторно-курортное лечение, получение реабилитационных услуг, оказание медпомощь ветеранам, а также предоставление социальной поддержки.
Благодаря поручению главы Коми из республиканского бюджета на санаторно-курортное лечение пожилых людей ежегодно будет направляться в районе 40 миллионов рублей. При этом Владимир Уйба отметил, что из-за удорожания путевок сумма будет проиндексирована.
Также он сообщил, что правительство Коми работает над открытием центра активного долголетия в столице региона. Там ветераны смогут вести полноценную общественную и досуговую деятельность. Ожидается, что центр будет расположен в здании по улице Бабушкина.