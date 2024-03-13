В Сыктывкаре появится Центр активного долголетия

фото пресс-службы администрации Коми

Информация об этом стала известна на встрече главы региона с активом совета ветеранов столицы Коми. 13 марта Владимир Уйба провел встречу с активом совета ветеранов Сыктывкара. В ходе общения, руководитель региона ответил на вопросы про санаторно-курортное лечение, получение реабилитационных услуг, оказание медпомощь ветеранам, а также предоставление социальной поддержки.

Благодаря поручению главы Коми из республиканского бюджета на санаторно-курортное лечение пожилых людей ежегодно будет направляться в районе 40 миллионов рублей. При этом Владимир Уйба отметил, что из-за удорожания путевок сумма будет проиндексирована.