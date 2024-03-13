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Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают автомобилистов о сильном снегопаде в Коми

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают автомобилистов о сильном снегопаде в КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Госавтоинспекция Коми предупреждает жителей о наступающем снегопаде и неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, метель и сильные снегопады.

Ночью температура воздуха значительно снизится, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. В связи с этим, ГИБДД рекомендует водителям быть особенно внимательными и осторожными за рулем.

При таких погодных условиях, выбор скорости движения становится особенно важным. Водителям следует учитывать состояние дорог и приспосабливать свою скорость к текущим условиям.

Необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, чтобы иметь достаточно времени на реакцию в случае возникновения аварийной ситуации. Кроме того, ГАИ рекомендует проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, особенно важно убедиться в исправности тормозной системы и состоянии шин.

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