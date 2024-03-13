Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают автомобилистов о сильном снегопаде в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Госавтоинспекция Коми предупреждает жителей о наступающем снегопаде и неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, метель и сильные снегопады. Ночью температура воздуха значительно снизится, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. В связи с этим, ГИБДД рекомендует водителям быть особенно внимательными и осторожными за рулем.

При таких погодных условиях, выбор скорости движения становится особенно важным. Водителям следует учитывать состояние дорог и приспосабливать свою скорость к текущим условиям.