Прокуратура обязала отремонтировать Троицко-Печорскую ЦРБ в течение месяца
- 16:07 13 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Троицко-Печорской ЦРБ дали месяц на ремонт рентгена. Местным жителям приходится ездить в Ухту, чтобы пройти медобследования.
Прокурор Троицко-Печорского района подал иск в суд, требуя, чтобы ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница» в течение месяца после вступления в силу судебного решения обеспечила функционирование рентгенодиагностического телеуправляемого комплекса КРТ «Электрон».
В результате проведенной прокурорской проверки было установлено, что с 13 октября 2023 года КРТ «Электрон» не работает из-за неисправности рентгеновского излучателя и дозиметра, и требуется его ремонт. Это приводит к тому, что рентгенологическое исследование не проводится в учреждении, что в свою очередь не позволяет своевременно и качественно предоставлять гражданам, включая несовершеннолетних, необходимые диагностические и лечебные услуги.
25 января 2024 года Министерство здравоохранения Коми выделило средства на ремонт аппарата по ходатайству администрации Троицко-Печорского района. Однако больницей не были предприняты меры по непосредственному ремонту неисправного оборудования.
Судом было вынесено решение по иску, удовлетворяющее требования прокурора. На медицинское учреждение была возложена обязанность обеспечить функционирование рентгеновского аппарата в течение месяца со дня вступления в силу решения. Однако, это решение еще не вступило в законную силу, как сообщила пресс-служба судов Коми.