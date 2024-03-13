Прокуратура обязала отремонтировать Троицко-Печорскую ЦРБ в течение месяца

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Троицко-Печорской ЦРБ дали месяц на ремонт рентгена. Местным жителям приходится ездить в Ухту, чтобы пройти медобследования. Прокурор Троицко-Печорского района подал иск в суд, требуя, чтобы ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница» в течение месяца после вступления в силу судебного решения обеспечила функционирование рентгенодиагностического телеуправляемого комплекса КРТ «Электрон».

В результате проведенной прокурорской проверки было установлено, что с 13 октября 2023 года КРТ «Электрон» не работает из-за неисправности рентгеновского излучателя и дозиметра, и требуется его ремонт. Это приводит к тому, что рентгенологическое исследование не проводится в учреждении, что в свою очередь не позволяет своевременно и качественно предоставлять гражданам, включая несовершеннолетних, необходимые диагностические и лечебные услуги.

25 января 2024 года Министерство здравоохранения Коми выделило средства на ремонт аппарата по ходатайству администрации Троицко-Печорского района. Однако больницей не были предприняты меры по непосредственному ремонту неисправного оборудования.